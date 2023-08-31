ABD Açık'ta Novak Djokovic rahat turladı... Yunan Stefanos Tsitsipas'a şok!

Sırp tenisçi Novak Djokovic, ABD Açık Tenis Turnuvası 2. turunda karşılaştığı İspanyol raket Bernabe Zapata Miralles'i setlerde 3-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ise İsviçreli raket Dominic Stricker'e mağlup olarak turnuvaya 2. turda veda etti.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:16
ABD Açık'ta Novak Djokovic rahat turladı... Yunan Stefanos Tsitsipas'a şok!
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic 3. tura çıktı, 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas ise elendi.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 3. gün sabah seansındaki karşılaşmalarla devam edildi.

Tek erkeklerde 3 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, dünya sıralamasının 76. basamağındaki Bernabe Zapata Miralles karşısında pek zorlanmadı.

Stefanos Tsitsipas

İlk tur maçını kazanarak 11 Eylül'de klasmanın zirvesine yerleşmeyi garantileyen Djokovic, 2. turda da Zapata Miralles'i 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) yendi.

Dünya 128'incisi Dominic Stricker, Stefanos Tsitsipas'ı saf dışı bırakarak turnuvadaki sürpriz sonuçlardan birine imza attı. 21 yaşındaki Stricker, kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında 3. tura çıktı.

SON ŞAMPİYON SWIATEK 3. TURDA

Tek kadınlarda son şampiyon Iga Swiatek (1 numaralı seribaşı), klasmanın 179. basamağındaki Daria Saville ile oynadığı 2. tur maçını 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Iga Swiatek

Coco Gauff (6) ise dünya 63 numarası Mirra Andreeva'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

Karolina Muchova (10), Magdalena Frech'i, Belinda Bencic (15) de Yuriko Miyazaki'yi 2-0'lık skorla geçerek yoluna devam etti.


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