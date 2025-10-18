Cumhuriyet Gazetesi Logo
ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Verstappen kazandı

ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Verstappen kazandı

18.10.2025 22:17:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası ABD Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Red Bull ​​​takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Sezonun 19. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirildi.

Verstappen, 37 dakika 58.229 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Mercedes takımından Büyük Britanyalı pilot George Russell, Verstappen'in 0.395 saniye gerisinde ikinci, Williams takımının İspanyol pilot Carlos Sainz ise liderin 0.791 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

İlgili Konular: #Red Bull #Max Verstappen #ABD Grand Prix

İlgili Haberler

Formula 1 Singapur GP'de kazanan George Russell!
Formula 1 Singapur GP'de kazanan George Russell! Formula 1 Singapur GP'de kazanan George Russell oldu.
Azerbaycan Grand Prix'si 2030'a kadar Formula 1 takviminde yer alacak
Azerbaycan Grand Prix'si 2030'a kadar Formula 1 takviminde yer alacak Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin 2030'a kadar yarış takviminde yer alacağı açıklandı.
Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 puan durumu
Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 puan durumu Hız severler için Formula 1 Amerika'da. F1 pilotları Azerbaycan, Singapur ve ardından Amerika pistinde nefes kesecek. Peki, Formula 1 Amerika yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 puan durumu