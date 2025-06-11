ABD kampını mağlubiyetle tamamladık: A Milli Takım'dan Meksika karşısında tatsız prova!

A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. Kenan Memorial Stadium'da oynanan mücadeleyi Meksika 1-0 kazandı.

Meksika'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Orbelin Pineda kaydetti. Maç boyunca 17 şut girişimde bulunan millilerimiz golü bulamadı.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yenmişti.

4 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, ABD maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam, ABD karşısında forma verdiği Eren Elmalı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın'ın yerine Yasin Özcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan ve İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de şans verdi.

Montella, milli takımı sahaya; Berke Özer, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Yasin Özcan, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız ilk 11'iyle sürdü.

YASİN ÖZCAN İLK MAÇINA ÇIKTI

Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'yla ilk maçına Meksika karşısında çıktı.

ABD maçında forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım formasını ilk kez Meksika karşısında giydi.



