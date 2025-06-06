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ABD maçı öncesi... Milli takımda flaş değişiklik!

ABD maçı öncesi... Milli takımda flaş değişiklik!

6.06.2025 00:22:00
Güncellenme:
AA
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ABD maçı öncesi... Milli takımda flaş değişiklik!

A Milli Futbol Takımı'nda milli oyuncu Salih Özcan, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda değişiklik yapıldı.

Milli futbolcu Salih Özcan sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

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