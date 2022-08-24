ABD'li basketbolcu Kevin Durant, Brooklyn Nets'de kalmaya karar verdi!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets, ABD'li basketbolcu Kevin Durant'ın takımda kalacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:00
ABD'li basketbolcu Kevin Durant, Brooklyn Nets'de kalmaya karar verdi!
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ABD'li basketbolcu Kevin Durant, Brooklyn Nets yönetimi ile yaptığı toplantıda takas talebini geri çekti. Brooklyn Nets de yıldız ismin takımda kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Durant ile Los Angeles'ta pazartesi günü yapılan görüşmenin ardından birlikteliğin devam etmesi kararının alındığı belirtildi.

Brooklyn Nets ayrıca, tek hedef olan şampiyonluk için kulübün sadece basketbola odaklandığını duyurdu.


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