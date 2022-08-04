NBA ile BİDEV, Jr. NBA Türkiye Ligi için iş birliği anlaşması imzaladı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), bugün İstanbul’da Jr. NBA Türkiye Ligi oluşturmak için uzun soluklu bir iş birliği anlaşması imzaladıklarını duyurdular. Program, ilk yılında 11-14 yaş grubunda erkekler ve kızlar için 30 ilk öğrenim okulunun katılımı ile kurgulanacak.
NBA ve BİDEV, Jr. NBA Türkiye Ligi oluşturmak iş birliği anlaşması imzaladı. Program, ilk yılında 11-14 yaş grubunda erkekler ve kızlar için 30 ilk öğrenim okulunun katılımı ile yapılacak.
Jr. NBA Türkiye Ligi, ekim ayında gerçekleşecek seçimler ile her okulun bir NBA takımına eşleşmesi ile başlayacak ve aralık ayında gerçekleşecek finalle sona erecek. Düzenlenen iş birliği anlaşmasına BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus ve NBA Avrupa ve Ortadoğu Basketbol Operasyonları Direktörü Henry Utku katıldı.
"ANADOLU'DA DA HAYATA GEÇİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"
BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, "BİDEV sadece bir vakıf değil, basketbola gönül vermiş, Türk basketbolunun gelişmesine katkı sağlamak için bir araya gelmiş bir aile. Çocuklar ve gençler için fırsat eşitliği yaratarak zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. BİDEV olarak basketbolu, aydın ve nitelikli bireyler yetiştirmek için bir araç olarak görüyor, ilk adımı BİDEV ve NBA iş birliği ile atarak erkekler ve kızların geleceği için önümüzdeki yıllarda büyüyecek bir BİDEV-Jr.NBA Ligi programının başlangıcının heyecanını yaşıyoruz. Bu iş birliğimizi ilerleyen dönemde Anadolu'da da hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'DE BASKETBOL VE NBA'İN POPÜLARİTESİ HER GEÇEN SENE ARTIYOR"
Türkiye'de basketbol ve NBA'in popülaritesinin her geçen sene arttığını dile getiren BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus, "Basketbol topunu eline alan her çocuk bir gün üzerinde bir NBA takımı forması görmenin hayalini kurar. BİDEV'de bu hayallere uzanan yolculukta NBA ile çalışacak olmaktan gurur duyuyoruz. Jr.NBA Ligi turnuva formatının her okul, çocuk ve koç tarafından hızlıca benimseneceğini ve muhteşem bir sezon olacağına inanıyoruz" diye konuştu.
"BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUZ"
NBA Avrupa ve Ortadoğu Basketbol Operasyonları Direktörü Henry Utku ise yaptığı açıklamada, "Jr. NBA Ligi programını, oyunu öğretme isteğimizi ve genç erkekler ve kızlar için değerlerimizi paylaşan BİDEV ile Türkiye'de başlatıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
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