ABD'li basketbolcu Lonzo Ball'dan Chicago Bulls'a kötü haber

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:25

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 11:25

NBA takımı Chicago Bulls, Lonzo Ball'un sezonu kapattığını duyurdu.

Bulls'un basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, Lonzo ile ilgili bir açıklama yaparak, "Son birkaç ayda kuvvet ve işlev açısından önemli artışlar sağlamasına rağmen, basketbolla ilgili üst düzey etkinliklere katılım sırasında performansını sınırlayan rahatsızlıklar yaşamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Lonzo Ball

SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

Ocak 2022'den beri forma giyemeyen Lonzo, geçen sene iki dizinden de ameliyat geçirmişti. Chicago, Ball'un oynadığı son NBA maçından bu yana normal sezonda 45-56 serisi yakalamıştı.

25 yaşındaki Ball, çeşitli alt vücut sakatlıkları nedeniyle kariyerinde hiçbir sezonda 63'ten fazla maç oynayamadı.