ABD'li efsane basketbolcu Willis Reed hayatını kaybetti

NBA takımı New York Knicks'in ABD'li efsane basketbolcusu Willis Reed yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 23:46
ABD'li efsane basketbolcu Willis Reed hayatını kaybetti
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane oyuncularından Willis Reed, 80 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlerde, kariyeri boyunca Knicks forması giyen Reed'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Willis Reed

7 KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ

Reed, 1964-1974 yıllarında görev yaptığı Knicks formasıyla iki kez (1970 ve 1973) NBA şampiyonluğu yaşadı. 1970'te sezonun en değerli oyuncusu unvanına layık görülen Reed, 7 kez de all-star seçildi.

Knicks tarafından 19 numaralı forması emekliye ayrılan Reed, 1982'de Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edilmişti.


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