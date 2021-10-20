Abdülkadir Ömür, hayalinin Avrupa olduğunu söyledi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 11:40

Süper Lig'de 10.haftasında Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarına devam etti.

Antrenman öncesi basına açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Abdülkadir Ömür, hayalinin İspanya ya da İngiltere forma giymek olduğunu söyledi.

Abdülkadir Ömür'ün açıklamaları şu şekilde:

"Herkes şampiyonluk bekliyor. Çok uzun süredir şampiyon olamıyoruz. Bu, bizi hırslandırıyor. Çok iyi bir ortamımız var. Aile ortamı olarak en iyi takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yabancı oyuncularımız da bunu dile getiriyor. Saha içindeki mevkilerimize hocamız karar veriyor.

Kenidimi rahat hissettiğim mevkilerden biri de 10 numara pozisyonu. Hamsik çalışmalarıyla bize örnek oluyor, bende bu doğrultuda çalışıyorum.

Özel bir antrenörüm var. Yemek ve antrenman programım var. Genç yaştayız, önümüzde uzun seneler var. Hamsik de bize çok güzel bir örnek. Sosyal medya kullanmadığım için görmemiş olabilirler ama taraftarımızın, ekstra çalışmalar yaptığımı bilmesini istiyorum.

Eleştirilere maruz kalınca, nasıl daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. Yavaş yavaş kendimi bulduğuma inanıyorum. Herkesin özlediği ve izlemek istediği Abdülkadir olmak için çalışıyorum. Bakasetas bizim için çok değerli bir oyuncu, adaptasyon sürecini desteğimizle kolay bir şekilde atlattı.

Geçmişte İngiltere'den çok iyi bir teklif almıştım. Hayalim ise Avrupa'ya gitmek."