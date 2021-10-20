Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının kamp kadrosunu açıkladı
Galatasaray, yarın Rusya deplasmanında oynayacağı Lokomotiv Moskova karşılaşmasının kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray ile Lokomotiv, yarın saat 22.00’de Lokomotiv Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey dışında UEFA listesinde yer alan tüm oyuncular Moskova maçı kamp kadrosunda yer aldı.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Moskova’ya gidiyor.
Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicâldau, Marcão Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban.
Lokomotiv Moskova maçı kamp kadromuz #FCLMvGS #UEL— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 20, 2021
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