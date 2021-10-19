TFF, Fenerbahçe'den 4 kişinin PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı
TFF, Fenerbahçe'den Ali Koç, Erol Bilecik ve Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF Hukuk Kurulu, internet sitesinden PFDK sevklerini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada özellikle Fenerbahçe'den birçok ismin yer aldığı görüldü.
Fenerbahçe kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle disipline sevk edildi.
Ayrıca Ali Koç, Erol Bilecik ve Altay Bayındır 'sportmentliğe aykırı hareket' dolayısıyla, Bright Osayi-Samuel ise 'sosyal medyadan hakaret' dolayısıyla PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamanın ilgili kısımları şu şekilde:
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 18.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in aynı müsabaka sonrası yapmış olduğu ve 17.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ALTAY BAYINDIR'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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