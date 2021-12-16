Abdülkadir Parmak'a Süper Lig'den 5 talip

16 Aralık 2021 Perşembe, 12:44

Sezon başında pek çok Anadolu kulübünün kadrosuna katmaya çalıştığı Abdulkadir Parmak'a yine teklif yağıyor.

Orta saha rotasyonunda arka planda kalan tecrübeli oyuncuyla Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Çaykur Rize ve Giresun'un yakından ilgilendiği öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği karara göre yönetim hareket edecek. Avcı, daha önce Parmak'ın mutlaka takımda kalması yönünde rapor vermişti.