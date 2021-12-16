Abdülkadir Parmak'a Süper Lig'den 5 talip
Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak'a Süper Lig'den birçok takım talip oldu.
Sezon başında pek çok Anadolu kulübünün kadrosuna katmaya çalıştığı Abdulkadir Parmak'a yine teklif yağıyor.
Orta saha rotasyonunda arka planda kalan tecrübeli oyuncuyla Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Çaykur Rize ve Giresun'un yakından ilgilendiği öğrenildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği karara göre yönetim hareket edecek. Avcı, daha önce Parmak'ın mutlaka takımda kalması yönünde rapor vermişti.
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