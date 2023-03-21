Abdülkerim Bardakcı kimdir, kaç yaşında? Abdülkerim Bardakcı hangi takımlarda oynadı?
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Peki, Abdülkerim Bardakcı kimdir, kaç yaşında? Abdülkerim Bardakcı hangi takımlarda oynadı?
Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada "Galatasaray'da forma giyen millî futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek." ifadelerine yer verildi. Abdülkerim Bardakcı'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?
Abdülkerim Bardakcı, 7 Eylül 1994'te Konya'nın Meram ilçesinde doğdu. Stoper mevkiinde oynayan Türk milli futbolcu, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
Futbola Zonguldakspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi. 24 Haziran 2022 tarihinde Galatasaray'a transfer olmuştur.
24 Mart 2021'de Türkiye millî futbol takımına çağrıldı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
2007-2009 - Fenerspor
2009-2011 - Konyaspor
Profesyonel kariyeri
2011-2022 - Konyaspor
2014 - Selçukluspor (kiralık)
2014-2015 - Adana Demirspor (kiralık)
2017-2018 - Samsunspor (kiralık)
2018 - Giresunspor (kiralık)
2018-2019 - Denizlispor (kiralık)
2019-2020 - Altay (kiralık)
2022 - Galatasaray
Millî takım kariyeri
2012 - Türkiye U-18
2011-2013 - Türkiye U-19
2012-2013 - Türkiye U-20
2013-2015 - Türkiye U-21
2021 - Türkiye
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