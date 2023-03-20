Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında? Stefan Kuntz hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:50

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 19:50

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bir Alman olarak en büyük isteğinin, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türk Milli Takımı'nın başında bulunmak olduğunu söyledi. Stefan Kuntz'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz, 30 Ekim 1962'de Almanya'nın Neunkirchen şehrinde doğdu. Kuntz, futbola 8 yaşında Borussia Neunkirchen takımında başladı. 1981'e kadar bu takımın altyapısında yetişen Kuntz, 1980-1981 sezonunda A takıma yükselen Kuntz, 2. Bundesliga'da 1 maç forma giydi. Sezon sonunda Oberliga'ya düştüler. Kuntz, 2 sezon daha bu takımda futbol oynadı. Kariyerine orta saha olarak başlayan Kuntz, forvette oynatılmaya başlayınca kendini gösterdi.

1983'te Kuntz, Bundesliga takımlarından VfL Bochum'a transfer oldu. 1983-84 sezonunda ligden düşmekten son maçlarda kurtuldular. Stefan Kuntz ise sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. 13 Ağustos 1983'te ligin ilk maçı olan Kickers Offenbach maçında ilk 11'de sahaya çıkıp, ilk kez Bundesliga'da forma giyen Kuntz, 73. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyet getirdi. İlk 4 hafta, 4 gol kaydetti. Sezonun ikinci yarısında gol kaydedemese de toplamda 32 maçta 8 gol attı.

Kuntz, 1986'da Bayer Uerdingen'e transfer oldu.

1989'de Kuntz, 1. FC Kaiserslautern'e transfer olarak uzun yıllar sürecek bir dönemi başlattı. İlk sezon takım için başarılı bir sezon olmasa da Kuntz, ilk 10 maçta 9 gol atarak iyi bir başlangıç yaptı. Sezonu 32 maçta 15 gol kaydederek bitirdi. Sezon içinde takımın en golcü ismi oldu. Sezon sonu SV Werder Bremen'i 3-2 yenerek Almanya Kupası'nı kazandılar. Kuntz, kariyerinin ilk kupasını böylece kazanamış olurken takımını 3-0 öne geçiren golü attı.

1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'a transfer oldu. Böylece kariyerinde ilk ve son kez Almanya dışına çıkmış oldu. Türkiye'de 32 lig, 2 kupa maçına çıktı.

Kuntz, 1996'da Bundesliga'ya geri dönerek DSC Arminia Bielefeld takımı forması giymeye başladı. Takımı ligde kötü dereceyle bitirse de Kuntz, 33 maçta 14 gol kaydederek, hem takımının en golcü oyuncusu oldu, hem de performansından bir şey yitirmediğini gösterdi. Özellikle şampiyon Bayern Münih'in 3 yenilgisinden biri olan 2-0'lık Bielefeld maçında 2 golü de kendisi kaydetti.

1983 ve 1999 yılları arasında oynadığı Bundesliga'da toplam 449 maçta attığı 179 golle bu ligde en çok gol atan 6. futbolcu olmuştur. 1991 yılında Almanya'da Kaiserslautern formasıyla Almanya'da Yılın Futbolcusu seçildi.

18 Aralık 1993'te ABD ile deplasmanda oynanan hazırlık maçıyla ilk kez Almanya millî futbol takımı forması giydi. İlk golünü de aynı maçta 79. dakikada kaydetti. Kuntz, Almanya forması altında 6 gol attı. Bunları ABD, Rusya, Liehtenstein (2 gol), İngiltere ve Ermenistan'a kaydetti. 1994 Dünya Kupası, Euro 1996 elemeler, Euro 1996 ve 1998 Dünya Kupası elemelerinde forma giydi. Almanya'nın 11 Kasım 1997'de Arnavutluk'u 4-3 yendiği Dünya Kupası eleme maçında ilk 11'de başlayıp 72. dakikada oyundan çıktı. Bu maç Kuntz'un son millî maçı oldu.

Kuntz millî takımda 25 maç forma giydi, bunların 14'ünde oyuna yedek kulübesinden dahil oldu. Kuntz'un oynadığı 25 maçta Almanya hiç yenilmedi ve 21 galibiyet 4 beraberlik aldı.

1999'da futbolu bırakan Kuntz, 15 Kasım 1999'da ilk takımı Borussia Neunkirchen tarafından takımın başına getirildi. Sezon sonunda 4. seviye lig olan Oberliga Südwest'te grup birincisi olmayı başardılar ancak play-off'ları geçemeyerek bir üst lig olan Regionalliga'ya çıkamadılar.

2000'de 2. Bundesliga'dan yerel lig Regionalliga Süd'e düşen Karlsruher SC takımının başına geçti. 34 maçta 17 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile lig şampiyonu olarak 2. Bundesliga'ya geri döndüler. 2000-2001 sezonunda ise işler çok parlak gitmedi Karlsruher, son hafta aldığı galibiyetle düşmekten kurtuldu. Yönetim, Kuntz'la devam etme kararı alsa da takım 6 haftada sadece 2 beraberlik alıp, lig sonuna demir atınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

Aynı sezonun 27. haftası öncesi Kuntz, ine 2. Bundesliga'da oynayan ve 17. sırada bulunan SV Waldhof Mannheim takımının başına getirildi. 8 maçta sadece 1 galibiyet 2 beraberlik alabilen ekip, sezon sonunda lig sonuncusu olarak küme düştü. Kuntz 2003-04 sezonunda yine 2. Bundesliga ekiplerinden LR Ahlen ile anlaştı. Ancak 12 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takım lig sonunculuğundan kurtulamayınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük kariyerine son veren Kuntz 2005-2006'da Regionnalliga takımı TuS Koblenz'de sportif direktör olarak çalışmaya başladı. Takım lig ikincisi olup, elemelerde başarılı olarak 2. Bundesliga'ya çıkma başarısını gösterdi. Kuntz, 2006'da eski takımı Bochum'a da aynı görev ile geldi. 2008'e dek bu görevini sürdürdü.

8 Nisan 2008'de Kuntz, daha da farklı bir yetki üstlenmeye karar verdi ve K'lautern'in başkanı oldu. 2009-10 sezonu sonunda 2. Bundesliga birincisi olarak Bundesliga'ya geri dönme hakkını kazandı.

Ağustos 2016'da uzun bir süre boyunca Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıni yöneten Horst Hrubesch'in yerine millî takımın başına getirildi. O zaman kadar bütün maçlarını kazanmış olan Almanya U-21 ile son üç maçı da kazanıp 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Finale çıkan Almanya, finalde İspanya'yı 1-0 yendi. Böylece Kuntz, Almanya U-21'e tarihindeki ikinci Almanya şampiyonluğunu yaşattı.

17 Eylül 2021'de Almanya Futbol Federasyonu, Türkiye ile görüşen Kuntz'un önünü açmak için sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

19 Eylül 2021'de Türkiye millî futbol takımı'nın başına geçti. Kuntz yönetimindeki ilk maçta Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç ile 1-1 berabere kaldı. Ardından Letonya, Cebelitarık, Karadağ maçlarını kazandı ve playoff turuna katıldı. Kuntz yönetimindeki millî takım, Playoff turunun yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenildi ve Dünya Kupası'na katılamadı.

2022-23 UEFA Uluslar C Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Kuntz yönetiminde Faroe Adaları, Litvanya, Lüksemburg ve tekrar Litvanya ile oynadığı 4 maçı da kazandı. Üç aylık aranın ardından 22 Eylül'de, Lüksemburg ile oynanan rövanş maçında 3-3 berabere kalındı ve Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi.

STEFAN KUNTZ'UN ÖZEL YAŞAMI

Stefan Kuntz, Sabine Kuntz'la evlendi.

STEFAN KUNTZ'UN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1970-1981- Neunkirchen

Profesyonel kariyeri

1980-1983 - Neunkirchen

1983-1986 - Bochum

1986-1989 - Uerdingen 05

1989-1995 - Kaiserslautern

1995-1996 - Beşiktaş

1996-1998 - Bielefeld

1998-1999 - Bochum

2002-2003 - Furpach

2004-2005 - Palatia Limbach

Millî takım kariyeri

1983-1985 - Batı Almanya U-21

1986 - Batı Almanya B

1993-1997 - Almanya

Teknik direktörlük kariyeri

1999-2000 - Neunkirchen

2000-2002 - Karlsruher

2003 - Waldhof Mannheim

2003 - LR Ahlen

2016-2021 - Almanya U-21

2021 - Almanya Olimpiyat

2021 - Türkiye



