Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber: Oyuna devam edemedi!

Süper Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray'da milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı sakatlanarak maçı yarıda bıraktı.

Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a kötü haber: Oyuna devam edemedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 20:21

Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikas Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı.

Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti.

Abdülkerim yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.


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