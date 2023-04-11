Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a müjde

Süper Lig'in 29. haftasında cuma günü kendi sahasında Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray'da, Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'dan iyi haber geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:43
Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'a müjde
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Galatasaray'ın çarşamba günü Medipol Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu netleşti.

Abdülkerim Bardakcı

KAYSERİSPOR MAÇINDA SAHADA

Hürriyet'in haberine göre, Victor Nelsson ile birlikte savunmanın en önemli iki oyuncusundan biri olan Abdülkerim, cuma günü oynanacak Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Abdülkerim'in dönüşüyle birlikte Kayseri maçında defans göbeğinin Nelsson ile Abdülkerim'den oluşması bekleniyor.


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