Galatasaray'da Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı için oyuncularını uyararak tam konsantrasyon istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:13
Galatasaray'da Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı
Abone Ol google-news

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi son yapılan idmanda oyuncularını uyardı.

Okan Buruk

"İŞİMİZ HİÇ KOLAY OLMAYACAK"

Ligde son 3 maçını kazanan rakiplerinin son derece formda ve moralli olduğuna dikkat çeken Buruk, Hürriyet'in aktardığına göre dünkü antrenmanda "Kendi taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük avantaj ama işimiz hiç kolay olmayacak. Kayserispor çok disiplinli ve mücadeleci bir takım. İyi konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Kayserispor, cuma günü saat 20.30'da Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.


okan buruk galatasaray kayserispor süper lig

İlgili Haberler

Galatasaray Lisesi'nde 150 yıllık heykel kayboldu!

Galatasaray Lisesi'nde 150 yıllık heykel kayboldu!
Galatasaray'dan MHK isyanı: ‘Kötü yönet ödül al’

Galatasaray'dan MHK isyanı: ‘Kötü yönet ödül al’
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam kararı

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na zam kararı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler