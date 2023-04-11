Galatasaray'da Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı için oyuncularını uyararak tam konsantrasyon istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi son yapılan idmanda oyuncularını uyardı.
Okan Buruk
"İŞİMİZ HİÇ KOLAY OLMAYACAK"
Ligde son 3 maçını kazanan rakiplerinin son derece formda ve moralli olduğuna dikkat çeken Buruk, Hürriyet'in aktardığına göre dünkü antrenmanda "Kendi taraftarımız önünde oynayacak olmamız büyük avantaj ama işimiz hiç kolay olmayacak. Kayserispor çok disiplinli ve mücadeleci bir takım. İyi konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Kayserispor, cuma günü saat 20.30'da Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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