Abdullah Avcı Riva'da! Sebebi anlaşma değil...

Yayınlanma: 09.09.2023 - 19:39

Güncelleme: 09.09.2023 - 19:39

A Milli Futbol Takımı dün konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalmasının ardından Stefan Kuntz için istifa sesleri yükselmeye başlamıştı.

Abdullah Avcı'nın Riva'ya gitmesi, Kuntz ile yolların ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

Öte yandan Abdullah Avcı'nın Riva'ya gidiş sebebi belli oldu.

TFF yetkililerinden alınan bilgiye göre Abdullah Avcı bir program dahilindeki hakem seminerine konuşmacı olarak katılmak üzere Riva'ya gitti.