Abdullah Avcı: "Şampiyonluk geliyor, hazırlanın"

04 Nisan 2022 Pazartesi, 01:42

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Abdullah Avcı "Ligimizin son şampiyonu ve onun üzerine kadro zenginliği koymuş bir takım Beşiktaş. Bazen performans alamıyorsun, dalgalı bir süreç yaşadılar. Oyuncu kalitesinin, hoca değişikliğindeki verdiği reaksiyon... Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Bazen performans alamıyorsun, bunlar olur. Beşiktaş'a karşı rakip arkası koşular yapmaya çalıştık. Beşiktaş'ta çok etkin oyuncular var. Büyük takımlara yakışır bir maç oldu. İkinci yarı oyunu istediğimiz yöne çevirdik. penaltı, sonrasında gol... Kırmızı karttan sonra yine golü aradık. Çıkış arayan takımlara karşı bu tip oyunlar normal." dedi.

Koreografi ile ilgili konuşan Abdullah Avcı "Taraftarlarımıza hazırlık için teşekkür ederim. Çok duygulandım, duygusal tarafım biraz fazla." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlukla ilgili ilk kez net konuşan Abdullah Avcı "Biz şampiyon oluyoruz. Sadece resmiyetleşmesini bekliyoruz. Sanırım Ramazan sonunda şampiyonuz. Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar. Çifte bayram olacak. Türkiye Kupası'nı da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ligi domine eden bir takım olarak İstanbul'un üç büyük takımına karşı 3 galibiyet 3 beraberlik aldık." diyen Avcı, "Kazansak da matematiksel olarak iyi olacaktı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum beni bugün çok duygulandırdılar. Buraya gelip destek veriyorlar. Biz sonuna geldik, umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Avcı, rakiplerini de kutlayarak, şunları söyledi:

"Sezon başından itibaren 8 farklı sol bek ile değişip oynadık, ligin en iyi stoper tandemini kaybettik. Sağda solda ters ayaklı oyuncular kullanmak zorunda kaldık mekanizmalar bozuldu ama hep ayakta kaldık. Eğer bu stoperler ve sol bek rotasyonum bu kadar sıkıntılı olmasaydı belki geçen ay şampiyonluğu ilan etmiştik. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptılar. Ciddi bir puan farkıyla öndeyiz yolumuza devam ediyoruz. Rakibimize de başarılar diliyorum."

Avcı, Nwakaeme'nin ilk yarı sonunda oyundan almasıyla ilgili de "Performansa göre değerlendirme yapıyoruz. Oyun da bunlar var. Nwakaeme bu takımın en değerli oyuncularından biri. Bazen hayal ettiğin oyuncunun oyuna girmesini beklersin. Bizim yaptığımız hamle de doğru çıktı ve Cornelius'un yaptığı koşu sonucunda da golü bulduk." şeklinde konuştu.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerian Ismael'in sahaya çıkması muhtemel oyun planını anlamak için geçmişte çalıştırdığı takımları analiz ettiklerini belirtti.

Beşiktaş'ın hoca değişikliği, Avrupa kupaları hedefi, kendisini tekrar iyi hissettirme ve tekrar yarışın içerisine girme çabası içinde olduğunu ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"Maça hazırlanırken hocalarının son dönemde oynattığı formasyondan ve yaptığı açıklamalardan yola çıkarak 3-4-3 sistemine göre hazırlandık. Hocanın bundan önceki çalıştırdığı takımlarda savunmada ve hücumda neler yaptığına çalıştık. Haftamızda çok iyi geçti. İlk yarı itibarıyla oyun dalgalı sürece girdi. İlk yarı Djaniny atsa belki öne geçecektik. İkinci yarı golü bulduk. Bugünkü kilit nokta savunma arkasına koşulardı. Hüseyin'in pasıyla bunu yaptık. İkiyi bulabilirdik ama rakibin de kaliteli ayakları var, penaltı kaçırdılar. Penaltı mı değil mi tartışılır. Sonra golü buldular kırmızı kart oldu. Sonra fırsatlar yakaladık son dakika direkten dönen bir top var. Oyun gitti geldi. Kazanmak istedik ama kazanamadık."