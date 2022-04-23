Abdullah Avcı: "Sandıklardan bayraklar çıksın"
Abdullah Avcı, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, "Şölene hazırlanıyoruz. Tüm bayrakları çıkarsın taraftarlar" dedi.
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Adana Demirspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu.
Avcı çok güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Bütününe bakmak lazım. 34 haftadır bir oyun standardıyla geldik. Hücumu savunmayı yapabilen, çok dalgalanmalar göstermeyen bir takımdık. Süre daraldıkça bu oyunlar zorlaşabiliyor. Oynadığımız takım çok iyi bir takım. Geriye düştükten sonra kanatlardan çok iyi geldiler" sözlerini kullandı.
Taraftarların bayraklarını çıkarmasını ve sakince kutlamalar yapmasını istediğini belirten Avcı, "Ömür, Cornelius'un rakibi kenara yönlendirmek amacımızdı. Finalleri daha iyi yapabilirdik bazı pozisyonlarda. Finaller zordur, iyi bir final yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 5 hafta 15 puan vardı, şimdi 3 puan daha aldık 1 puan kaldı. Tüm dünyadaki Trabzonsporlulara selam olsun. Sandıklardan bayrakları çıkarsınlar. Şölene hazırlanıyoruz. İyi ki Trabzonspor var dedidirtmen istiyoruz sezon başında da söylemiştik. Eğlenerek, keyif yaparak çıkarsınlar" diye konuştu.
1 puana ihtiyaç duydukları maça en iyi şekilde hazırlanmaya başlayacaklarını belirten Abdullah hoca, "Kayıtlarda çok güzel şeyler var. Trabzonspor'un genetiğinde var kazanmak. Harika bir sene, bunun keyfini çıkarsınlar. 1 sene sonra neler yaptığımızın farkına yeni varacağız. Daha kazanacağımız maçlar kupa ve kupalar var daha alacağımız. Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Avcı son olarak Trabzonspor taraftarına ise "Şölene hazırlanıyoruz. Tüm bayrakları çıkarsın taraftarlar. Eski yeni fark etmez. Bu şampiyonlukla şampiyonluk kültürünün değişeceğini de düşünüyorum. İnsanların duygusunu görüp yaşayabiliyorum. Sakin, sevinçli, horonlarını teperek devam etsinler" meseajını vererek açıklamalarını tamamladı.
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