CANLI ANLATIM: Adana Demirspor - Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar Cumhuriyet.com.tr'de...

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 18:28
CANLI ANLATIM: Adana Demirspor - Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, 34. haftada Adana Demirspor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

İşte 11'ler...

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Gökhan, Bjarnason, Akintola, Vargas, Yunus, Britt

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Kouassi, Cornelius

Avrupa kupası hedefini sürdüren Adana Demirspor, bu karşılaşmayı kazanarak maç fazlasıyla 4. sıraya yükselmek istiyor.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor. Trabzonspor, 4 puan toplaması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme, takımda yer alamayacak.

Adana ekibinde ise Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mario Balotelli, cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

 


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