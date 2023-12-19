Abdullah Avcı: 'Üzücü, değişik bir gün!'
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor karşılaşmasıyla ilgili konuştu. Avcı, 'Üzücü, değişik bir gün!' dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Avcı, "Bugün oyuna giremeyeceğiz. Değişik bir gün yaşanıyor. Futbol adına üzücü. Bundan sonra futbol federasyonunun vereceği karar. Geçenlerde de söyledim, futbolun içindeki olaylarla ilgili, oyunun içi ile ilgili kafa yordum. Bundan sonra da böyle yapacağım. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok." dedi.
Deneyimli teknik adam ayrıca, "Üzücü bir gün. Bunun içinde bulundum. TFF bir karar verecek. Ben oyunun içinde kalacağım. Sakin kalmak lazım. Sadece üzüntülüyüm. Bundan sonraki kararı bekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.
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