Abdullah Avcı'ya flaş talip: Bir ilki yaşayacak!

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın sürpriz bir talibi çıktı. Deneyimli teknik adam, 23 yıl önce başladığı teknik direktörlük serüveninde ilk kez yurt dışına açılabilir.

AL-AHLY, ABDULLAH AVCI'NIN PE ŞİNDE

Jose Riveiro ile yollarını ayıran Mısır ekibi Al-Ahly'nin, Abdullah Avcı'nın peşinde olduğu belirtildi. Kooora'nın geçtiği habere göre Avcı, Al-Ahly'nin üç adayından biri konumunda.

Abdullah Avcı'nın yanı sıra Rui Vitoria ve Ramon Diaz'ın da Al-Ahly'nin diğer teknik direktör adayları olduğu haber detayında yer aldı.

KES İN KARAR BU HAFTA VERİLECEK

Öte yandan haberde, Al-Ahly yönetiminin teknik direktörle ilgili nihai kararını bu hafta vereceği ifade edildi.

ABDULLAH AVCI'NIN KUPA KARNESİ

Teknik direktörlük kariyerine 2002 yılında İstanbulspor U21 takımında başlayan Abdullah Avcı, kulüp düzeyinde Trabzonspor ile 3 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Avcı, bordo-mavililerle 2021-22 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında da Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.