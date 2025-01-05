Abdullah Avcı'dan itiraf: 'Fenerbahçe'ye geleceğim süreçte...'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:41

Güncelleme: 05.01.2025 - 13:41

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı, HT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Büyük takımlar tarafından anılmanın güzel olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Sosyal medyada pek yokum. Profesyoneller beni bilgilendiriyorlar. İşin açıkçası uzun süre çalışan birisiyim. Benim futbolculuğum ve antrenörlüğüm 45 sene oldu. Bu 45 sene içinde sadece 28 ay boşluğum var. Yılda 15 güne denk geliyor. Büyük takımlarla anılmak, oraya layık gösterilmek güzel. Bu zamana kadar yaptıklarımızın karşılığı. Milli takımlarda çalıştım, dört büyük kulübün içinde bulundum. Fenerbahçe ile de zaman zaman düşünüldük ama gerçekleşmedi. Benim için doğru zaman ve doğru kulüp hangisiyse o olsun. Öyle bir şey olursa bunun değerlendirmesin yaparız diye düşünüyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'YE GELECEĞİM SÜREÇTE YAŞADIM"

Trabzonspor'daki son döneminde sosyal medyadan gelen eleştiriler hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Avcı, "Hızlı tüketimin olduğu bir toplumdayız. Çok sağlıksızca bilgi kirliğinin olduğu ve menfaate dönüştüğü bir ortam. Toplumun da bu köpürtmenin peşinden gittiği bir süreç yaşanıyor. Büyük kulüplerimizin yöneticileri de ne yazık ki sosyal medyaya teslim olmuş vaziyettiler. Hiçbir zaman bir gelişim sağlanmayacak. Bu şekilde olunca gelişim de tıkanıyor. Trabzonspor'da da bunu yaşadım, Fenerbahçe'ye geleceğim süreçte de yaşadım" sözlerini sarf etti.

Futbola başlama hikayesini anlatan ve çocukluğuna değinen Avcı, "Futbol, hayatımın bir çıkış noktası. Semtte benim için herkes 'İyi futbolcu olacak' derdi. Tek hayal ettiğim şeydi. Mahalle arasında biri beni görüp götürecek diye bir tutkum vardı. Mahallede çok alanlarımız yoktu, evlerin arkalarında kömürlükler vardı. O kömürlüklerin kapıları kaleydi. O kapıları açıyordum oraları kale yapıyordum ve şut çekiyordum" dedi.