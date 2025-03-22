Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Zaman aşımına uğradı'
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Türk futbolunun gündemine dair konuştu. Avcı, Milli Takım ve Fenerbahçe sorusuna "Fenerbahçe ve A Milli Takım konuları artık zaman aşımına uğradı. Hiç keşkem yok" dedi.
Teknik Direktör Abdullah Avcı, HT Spor ekranlarında Türk futbol gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı'nın açıklaması şu şekilde:
"Biz yaşlı bir ligiz. PSG'i örnek verelim. Senelerce Şampiyonlar Ligi'ni kovaladı. Kimlerle kovaladı? Messi, Neymar, Mbappe gibi marka oyuncularla kovaladı ama olmadı. Şimdi Luis Enrique ile birlikte 2 senedir daha atletik ve genç oyuncularla yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla blok arası dikine pas atan takım. En fazla dribbling yapan takım. PSG'nin gittiği nokta harika."
"BUGÜN FUTBOLDA BASKI BÖYLE OLMUYOR"
"Bizim ülkemizde fiziksel duruma şöyle bir bakış açısı var. Çarpacak, kıracak, dökecek. Bugün baskılar böyle olmuyor. Örnek verelim. Galatasaray'da en iyi baskıyı kim yapıyor? Mertens. Nasıl yapıyor biliyor musunuz? Rakibe temas etmeden yapıyor. Kapatıyor, bağlantıyı kesiyor ve oyuncuyu başka tarafa yönlendirerek rakibin geri oynamasını sağlıyor."
"MİLLİ TAKIM VE FENERBAHÇE ZAMAN AŞIMINA UĞRADI"
“Artık 'hücum mu savunma mı oynayacaksın' sorusunu duymak istemiyorum. Fenerbahçe ve A Milli Takım konuları artık zaman aşımına uğradı. Hiç keşkem yok.”
"İKİSİNE DE SAYGI GÖSTERİLMELİ"
"Jose Mourinho, bütün kupalarını savunma güvenliğini elinde tutarak kazandı. Okan Buruk ise riskli oyunla kazanıyor. İkisine de herkesin saygı göstermesi gerekiyor."
"TRABZONSPOR'UN ORGANİZASYONU DAHA İYİ OLACAK"
"Trabzonspor'da şampiyon olduğumuzda Fatih Tekke beni aramıştı. Geçen hafta da ben onu aradım. Trabzonspor'un oyun organizasyonu daha iyi olacak."
"YAVAŞ YAVAŞ DEĞİŞTİRSEYDİM DAHA UZUN KALABİLİRDİM"
"Beşiktaş, Türkiye'nin en eski büyük kulübü. Ben Beşiktaş'a oyuncuyu değil oyunu değiştirmeye gittim. Beşiktaş'ın alışık olduğu oyundan devam edip yavaş yavaş değiştirseydim sürecim daha uzun olabilirdi. Bu bir özeleştiri. Allah bana Beşiktaş'ta olumluyu da olumsuzu da gösterdi. Güzel bir duyguydu. Çünkü Beşiktaş'a gittiğin zaman kendini başka türlü hissedersin. Beşiktaş'ın ruhu ve duygusu başka."
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