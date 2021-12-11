Abdullah Avcı: "Yol kazası diyemeyiz"
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"YOL KAZASI DİYEMEYİZ"
Karşılaşmaya detaylı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Avcı, "Bu yenilgiye yol kazası diyemeyiz. Maç öncesi rakiple ilgili ve Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Verileri yukarı doğru çıkan bir takım ve buna göre hazırlandık. Detaylı bir şekilde çalıştık." dedi.
Dalgalı oyunlardan bir tanesini oynadıklarını söyleyen tenik adam, "Bir kere Antalyaspor'u tebrik ederim, bizden daha fazla istediler. Her detaya çalışmamıza rağmen başaramadık. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin, kendi kalemize attık. Dalgalı oyunlarımızdan bir tanesiydi. İyi oynarken kaybedersen sıkıntı olabilir. Rakibi tebrik ederim. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk bugün de 3 puan kaybettik. Bu maçtan neler çıkarabiliriz onlara bakacağız. "
Taraftardan isteğini dile getiren hoca, "Taraftarımızın stadımızı doldurmasını istiyorıuz. Kaybetmeyebilirdik, sahanın içinde düzgün yerleşmeyince böyle olabiliyor."
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Peker hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı
- Öcalan serbest mi kalacak?
- Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- Metiner acı haberi canlı yayında aldı
- Bakanı kızdıran rüşvet dosyası
- Subaylığa geçiş yönetmeliğinde değişiklik