Abdullah Avcı'dan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok açıklaması! 'Neden bizimle değiller bilmiyorum'
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Manisa FK maçı sonrası flaş açıklama yaptı.
Avcı, kadroda yer almayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ile ilgili flaş ifadeler kullandı.
Deneyimli teknik adam, "Sebebini bilmediğim bir şekilde bugün Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok aramızda yoktu. Onlarla ilgili kulübümüz açıklama yapar." şeklinde konuştu.
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