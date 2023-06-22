Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı yanıtı!

Son olarak Trabzonspor'u çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı, geleceğine dair açıklama yaptı. Abdullah Avcı, Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:51
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı yanıtı!
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Adı Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı ile anılan Abdullah Avcı, geleceğiyle ilgili konuştu.

Abdullah Avcı

"BAYRAMDAN SONRA..."

Başakşehir, A Milli Takım, Beşiktaş ve son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın yeni adresi merak edilirken, 59 yaşındaki teknik direktör kısa bir açıklama yaptı.

Abdullah Avcı "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.


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