Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı yanıtı!

Yayınlanma: 22.06.2023 - 14:51

Güncelleme: 22.06.2023 - 14:56

Adı Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı ile anılan Abdullah Avcı, geleceğiyle ilgili konuştu.

Abdullah Avcı

"BAYRAMDAN SONRA..."

Başakşehir, A Milli Takım, Beşiktaş ve son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'nın yeni adresi merak edilirken, 59 yaşındaki teknik direktör kısa bir açıklama yaptı.

Abdullah Avcı "Şu anda gündemde Fenerbahçe ve Milli Takım söylentileri var. Bayramdan sonra durumlar olgunlaşınca açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.