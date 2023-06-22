Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması

Yayınlanma: 22.06.2023 - 08:25

Güncelleme: 22.06.2023 - 08:59

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Edin Dzeko için bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Boşnak golcünün transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Bilgilendirme



Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a gelecektir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/MH8o5cEEMM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Bilgilendirme. Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya Inter'de son olarak kazandığı yıllık 4.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapmanın yanında, 2 milyon Euro imza parası verecek.

Boşnak golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.