Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:25
Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Fenerbahçe, Boşnak golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Boşnak golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Edin Dzeko

İKİNCİ TRANSFER

Boşnak golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.

Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.


Edin Dzeko fenerbahçe transfer

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