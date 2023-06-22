Edin Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Boşnak golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Boşnak golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Edin Dzeko
İKİNCİ TRANSFER
Boşnak golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.
Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakandan 'emekli ve memur maaşı' açıklaması
- THY'den 'Şırdancı Mehmet' kararı
- Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile ilgili kararı netleşti
- Sarıgül'den 'adaylık' sorusuna dikkat çeken cevap
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- AKP'ye yüzde 99 oy çıkan o ülke aranıyor!
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Fatih Altaylı'dan çarpıcı HDP iddiası!
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu