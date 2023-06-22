Fenerbahçe'de Arda Güler ile 3 saat zirve
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile genç futbolcu Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı. Ali Koç'un Arda Güler'e yeni sözleşme önerdiği kaydedildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Arda Güler ve ailesiyle dün bir araya geldi.
Ali Koç
3 SAAT SÜRDÜ
Koç ile Güler Ailesi arasındaki görüşme 3 saat sürdü. Ali Koç, Arda’nın kariyer planlaması adına görüşlerini belirtip en azından 1 sezon daha sarı-lacivertli takımda kalmasını isteyip, sözleşmenin güncellenmesini teklif etti.
Arda Güler
SONUÇ ÇIKMADI
Zirveden henüz net bir sonuç çıkmadı. Taraflar kısa süre içinde tekrar buluşacak.
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