Fenerbahçe'de Arda Güler ile 3 saat zirve

Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:28

Güncelleme: 22.06.2023 - 09:31

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Arda Güler ve ailesiyle dün bir araya geldi.

Ali Koç

3 SAAT SÜRDÜ

Koç ile Güler Ailesi arasındaki görüşme 3 saat sürdü. Ali Koç, Arda’nın kariyer planlaması adına görüşlerini belirtip en azından 1 sezon daha sarı-lacivertli takımda kalmasını isteyip, sözleşmenin güncellenmesini teklif etti.

Arda Güler

SONUÇ ÇIKMADI

Zirveden henüz net bir sonuç çıkmadı. Taraflar kısa süre içinde tekrar buluşacak.