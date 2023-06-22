Fenerbahçe'de Arda Güler ile 3 saat zirve

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile genç futbolcu Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı. Ali Koç'un Arda Güler'e yeni sözleşme önerdiği kaydedildi.

Hilmi Türkay
Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:28
Fenerbahçe'de Arda Güler ile 3 saat zirve
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Arda Güler ve ailesiyle dün bir araya geldi.

Ali Koç

3 SAAT SÜRDÜ

Koç ile Güler Ailesi arasındaki görüşme 3 saat sürdü. Ali Koç, Arda’nın kariyer planlaması adına görüşlerini belirtip en azından 1 sezon daha sarı-lacivertli takımda kalmasını isteyip, sözleşmenin güncellenmesini teklif etti.

Arda Güler

SONUÇ ÇIKMADI

Zirveden henüz net bir sonuç çıkmadı. Taraflar kısa süre içinde tekrar buluşacak.


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