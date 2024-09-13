Abdurrahim Dursun, Antalyaspor'a transfer oldu
Antalyaspor, Ankaragücü forması giyen 25 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ankaragücü'nden sol bek Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Antalyasporumuz, sol bek Abdurrahim Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.''
PERFORMANSI
Süper Lig'de Trabzonspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü formaları giyen 25 yaşındaki sol bek, toplam 20 maçta forma giyerek 1 asistlik performans sergiledi.
Etiketler: #antalyaspor #ankaragücü #transfer #Abdurrahim Dursun
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