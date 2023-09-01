Aboubakar'dan Lucescu'ya yanıt!
Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu. Aboubakar, 'Benim yaptığımda bir problem yok. Gençlere örnek olmalıyız' dedi.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.
Kamerunlu golcü, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şampiyon takım gibi, çok iyi performans gösterdik. Ciddiydik, bu kazanma ruhunu sezon sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.
Aboubakar, golün ardından yaşadığı sevincin sorulması üzerine, "Maç bitti, bunları konuşmanın anlamı yok ama rakip teknik adamın (Mircea Lucescu) geçen maç sonrası bazı açıklamaları olmuştu. Benim yaptığımda bir problem yok. Gençlere örnek olmalıyız." diye cevap verdi.
Golcü futbolcu son olarak, "Taraftarımızı mutlu etmek ve her kulvarda kupalar kazanmak için çabalayacağız. Önemli olan zaferlere ulaşmaktır." sözlerini sarf etti
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