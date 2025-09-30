Abraham sarstı

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’u 3-1 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. Siyah-Beyazlılar golcüsü Abraham’ın sakatlığıyla sarsıldı. İngiliz forvet, 55. dakikada rakibiyle girdiği mücadele sonrası sağ omuzuna sert bir darbe aldı. Bir süre yerde tedavisi yapılan Abraham maça devam edemedi. Yıldız santrfor oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamazken üzüntüden formasıyla yüzünü kapattı. Abraham’ın yerine Beşiktaş’ın yeni transferi Jota Silva oyuna girdi.

JOTA SILVA ATTIĞI GOLÜ BİLDİ

Jota, 90+3’te ağları sarsıp skoru 3-1 yaparken Beşiktaş formasıyla da ilk golünü attı. Portekizli yıldız, transfer olduğu gün verdiği röportajda “Beşiktaş için attığın ilk golü hayal et, nasıl olurdu?” sorusunu dün attığı golün aynısını tarif ederek “Muhtemel tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye, belki bir ortayla gelen kafa golü olur. Bundan çok keyif alırım” sözüyle yanıtlamıştı.