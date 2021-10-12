Açık su yüzme yarışı "Oceanman Türkiye" Antalya'da yapılacak

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gün sürecek organizasyona 24 ülkeden bin 100 sporcu katılacak.

AA
12 Ekim 2021 Salı, 14:31
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