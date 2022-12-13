Acun Ilıcalı açıkladı: Hull City'de Dimitris Pelkas sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Dimitris Pelkas'ın sakatlığı sebebiyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Dimitris Pelkas, sakatlığı nedeniyle 3 ay takımdaki yerini alamayacak.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Sky Sports News kanalında yaptığı açıklamada, pazar günü ligde deplasmanda Watford ile oynadıkları maçta sakatlanan Pelkas'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.
Türkiye'de Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Hull City'ye transfer olmuştu.
Açıklamasında takımın durumuna da değinen Acun Ilıcalı, ligde hak ettikleri yerde bulunmadıklarını vurguladı. Kaliteli bir ekip olduklarını anlatan Ilıcalı, sakatlıkları bulunan oyuncuların yokluğunu hissettiklerini belirtti.
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