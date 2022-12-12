Pendikspor, Sakaryaspor'u 3 golle geçti
Pendikspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor, sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Pendikspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada ve 76. dakikada penaltıdan Adrien Regattin ile 10. dakikada Leandro Kappel attı. Sakaryaspor'un tek golü 15. dakikada Burak Süleyman'dan geldi.
SAKARYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Sakaryaspor'da Oğuz Yıldırım, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Pendikspor, 29 puana yükseldi. Sakaryaspor ise 22 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Pendikspor, Bandırmaspor deplasmanına konuk olacak. Sakaryaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
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