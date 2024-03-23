Acun Ilıcalı: 'Ali Koç'un hikayesi bitmedi'

Yayınlanma: 23.03.2024 - 18:04

Güncelleme: 23.03.2024 - 18:04

Hull City'nin sahibi olan ve Fenerbahçeli kimliğiyle de tanınan Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli kulüpte başkan Ali Koç'un görevi bırakmaması gerektiğini dille getirdi.

"ALİ KOÇ'U İKNA ETMEYE ÇALIŞIRIM"

Acun Ilıcalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok faydalı işler yaptığı vurgularken; "Zamanını, parasını Fenerbahçe'ye harcayan biri. Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Başkanımın arkasındayım. Ali Koç'u kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE BAŞKAN OLACAK MI?

"Bir gün Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız?" sorusun da yanıt veren Acun Ilıcalı "Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem." açıklamasını yaptı.

"ALİ KOÇ GİBİ DEĞERLİ İNSANLARI UZAKLAŞTIRMAYALIM"

Türkiye'deki futbol ikliminin Ali Koç gibi değerli insanları uzaklaştırmaması gerektiğini ifade eden Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı açıklamada ise "Türkiye'deki gerilimin, futboldaki kaosun tek bir çözümü var. Tek sebep var; hakemlerimiz" demişti. Türk futbolunun çok zor durumda olduğunu ve en zor günlerini yaşadığını dile getiren Ilıcalı, çözümün yabancı hakemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"YABANCI HAKEM KARARI ORTAMI DÜZELTİR"

"Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın, tansiyon düşer. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan bir insan olarak nasıl ülkemize yabancı futbolcu ve teknik direktör geliyorsa, yabancı bir hakemin de gelebileceğini düşünüyorum. İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar. Son maça bakarsak Trabzonspor seyircisi tek agresif seyirci değil. Eğer maç 60'ıncı dakikada tatil olsaydı bugün konuşulan konular olmayacaktı. Tansiyonun yükseldiği bir ortamda hakem devam diyor."