Acun Ilıcalı, Ceferin ile buluştu

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 20:33
Acun Ilıcalı, Ceferin ile buluştu
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Ceferin'in ülkesi Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bir araya gelen ikili, Ilıcalı'nın futbola olan yatırımları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ceferin ile yaptığı görüşme hakkında bir paylaşım yapan Ilıcalı şu ifadeleri kullandı;

"UEFA'nın değerli başkanı sayın Ceferin'e gösterdiği misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Futbol dolu çok güzel bir sohbet oldu."


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