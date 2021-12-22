'Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın'ı Hull City'nin başına getiriyor' iddiası

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan istifa eden Sergen Yalçın'ın, Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı Hull City'nin başına geçeceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 12:27
'Acun Ilıcalı, Sergen Yalçın'ı Hull City'nin başına getiriyor' iddiası
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Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağı belli oluyor. Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve hakkında çıkan dedikodulara da cevap vermeyen tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'i almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı düşünüyor.

Takımın ligde 19’uncu sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak.

İddialara göre Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü. Olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdi.



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