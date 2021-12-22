22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:23

Süper Lig'de 18. hafta heyecanı başladı. Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Adana Demispor'a 2-0 mağlup oldu. TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor ve Galatasaray'ın maçlarını yorumladı. Dört büyüklerin Süper Lig'deki performanslarını değerlendirdi.

Trabzonspor'un rakiplerine attığı farktan bahseden Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun. En fazla bizi mahcup ederler. Bu saatten sonra kaybederlerse kendi kabahatleri." dedi.

Beşiktaş'ın Türkiye'de futbol oynamadığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı Süper Lig'le alakası kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray Avrupa Ligi oynadı, Süper Lig'le alakası kalmadı. Trabzonspor 'bay bay' dedi forse etti. Rotasyon da rotasyon dahi güle güle." dedi.

Galatasaray kadrosunun genç olması sebebiyle rotasyon yapılmasının doğru olmadığını ve olmayacağını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın işi bu saatten sonra çok zor. Oyuncuları motive etmek kolay olmayacaktır." dedi.