Acun Ilıcalı, Süper Lig'den yaptığı transferi resmen açıkladı

20 Mayıs 2022 Cuma, 09:26

İngiltere'den Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler ile birlikte transfer süreci ve kulübün durumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Championship ekibinin patronu, Süper Lig'den yapacağı ilk transferi resmen açıkladı.

Skorer'de yer alan habere göre; Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, gelecek sezon için ilk transferi Süper Lig'den yapmaya hazırlanıyor. Hatayspor forması giyen Adama Traore ile anlaşma aşamasında olduklarını belirten Ilıcalı, 'Neredeyse bitti' ifadesini kullanırken ayrıca 4 futbolcuyla görüştüklerini duyurdu.

26 yaşındaki Adama Traore, 2020-2021 sezonunda Hatayspor'a transfer oldu. Malili orta saha oyuncusu bu sezon toplamda 18 maçta Akdeniz ekibinin formasını giydi. Adama Traore bu müsabakalarda 1 gol ve 3 asist üretti.