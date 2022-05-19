Ümraniyespor teknik direktör Recep Uçar ile Süper Lig'de de beraber

Spor Toto 1.Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'ın geleceği merakla bekleniyordu.

Yeni sezonda Fenerbahçe'de göreve devam etmemesi beklenen İsmail Kartal'ın ismi İstanbul temsilcisiyle anılırken, Ümraniye cephesinden bu konuyla ilgili yalanlama gelmişti.

Kırmızı-beyazlılar teknik direktör kararını resmen açıkladı. Takımı Süper Lig'e taşıyan Recep Uçar ile 2022-23 sezonu için anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Uzun bir süre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Uçar, Ümraniyespor'un başında çıktığı 66 karşılaşmada 1.80'lik puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'te de Beraberiz! br>

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile 2022/23 sezonu için anlaşma sağladı. pic.twitter.com/4mahWmyPZM