Ümraniyespor teknik direktör Recep Uçar ile Süper Lig'de de beraber
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'ın geleceği merak konusuydu. İstanbul ekibi yeni sezonda da genç hocayla yola devam edeceğini 'Süper Lig'te de beraberiz' sözleriyle açıkladı.
Spor Toto 1.Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar'ın geleceği merakla bekleniyordu.
Yeni sezonda Fenerbahçe'de göreve devam etmemesi beklenen İsmail Kartal'ın ismi İstanbul temsilcisiyle anılırken, Ümraniye cephesinden bu konuyla ilgili yalanlama gelmişti.
Kırmızı-beyazlılar teknik direktör kararını resmen açıkladı. Takımı Süper Lig'e taşıyan Recep Uçar ile 2022-23 sezonu için anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Uzun bir süre Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapan Uçar, Ümraniyespor'un başında çıktığı 66 karşılaşmada 1.80'lik puan ortalaması yakaladı.
Süper Lig'te de Beraberiz! br>— Ümraniyespor (@Umraniyespor) May 19, 2022
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile 2022/23 sezonu için anlaşma sağladı. pic.twitter.com/4mahWmyPZM
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