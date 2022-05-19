Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Azerbaycan ve Ermenistan' açıklaması: "Yönetim diasporanın baskısı altında"

19 Mayıs 2022 Perşembe, 21:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katıldıktan sonra çıkışta Azerbaycanlı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın, elde ettiği zaferden sonra barış istediğini ve bölgede huzur istediğini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulunulduğunu hatırlattı.

Daha sonra sınırların belirlenmesi için ortak bir komisyon kurulmasının gündeme geldiğini, Brüksel'de yapılan toplantılarda bu konularda anlaşmaya varıldığını ve ortak bir hudut komisyonu kurulduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Kapsamlı barış anlaşması müzakerelerini dışişleri bakanları yürütsün dediler ve biz de mutlu olduk, memnun olduk" diye konuştu.

Azerbaycan'ın ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmeleri de desteklediğini ve bunun olumlu bir şey olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: