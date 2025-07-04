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Acun Ilıcalı transfer yasağı sonrası harekete geçti: İtiraz edilecek!

Acun Ilıcalı transfer yasağı sonrası harekete geçti: İtiraz edilecek!

4.07.2025 10:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Acun Ilıcalı transfer yasağı sonrası harekete geçti: İtiraz edilecek!

EFL tarafından transfer yasağı getirilen Hull City, karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, kulübün mali açıdan sıkıntısı olmadığını vurguladı.

İngiltere Championship ekibi Hull City, finansal nedenlerden dolayı büyük bir problemle karşı karşıya kaldı.

Telegraph'ın haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından üç dönem transfer yasağıyla baş başa bırakıldı.

1 MİLYON STERLİN VE KRİZLER...

Haberin devamında Hull City'e transfer yasağı gelmesinin nedeni olarak 1 milyon Sterlin'lik gecikmiş ödeme gösterilirken, birçok mali kriz yaşayan kulübe farklı yaptırımların da gelebileceği aktarıldı.

Ayrıca İngiliz basınında çıkan haberlerde Hull City cephesinin transfer yasağına itiraz edeceği kaydedildi.

KULÜP, HAREKETE GEÇTİ

Kulüp yöneticilerinin yasağın gelmesine neden olan konuyla ilgili tüm ayrıntıları İngiltere Futbol Federasyonu ile paylaşacağı ve federasyonun bu hareket sonrası gerekli değerlendirmeleri yaparak cezayı geri çekeceğini düşündüğü ifade edildi.

ILICALI, "İDDİALIYIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan Acun Ilıcalı, yeni sezonda iddialı olduklarını söylemişti.

Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ilıcalı, "Sezonu açtık, dün hocamızla beraber bizim için çok önemli bir gündü. Sergej Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız inşallah. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla buluştuk, onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum" diye konuşmuştu.

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