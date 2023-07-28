Acun Ilıcalı'dan Finansal Fair Play açıklaması

Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:11

Güncelleme: 28.07.2023 - 17:11

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de Benjamin Tetteh ile yollar ayrıldı.

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Ganalı golcünün isteğiyle yolların ayrıldığını, Finansal Fair Play sorunu yaşamadıklarını açıkladı.

NTV Spor'un derlediği habere göre, Hull Daily Mail'e konuşan Ilıcalı, şu sözleri kaydetti:

"Son birkaç gündür taraftarlarımızın Finansal Fair Play konusunda endişelendiklerini duyudum. Bir sorunumuz olmadığını söylemek isterim. Tetteh'in ayrılmasının bununla hiçbir ilgisi yok. Kendisini etkileyen bazı sorunlar nedeniyle ayrılmak ve Fransa'ya gitmek istedi. Tetteh için küçük bir miktar para alacağız ama mesele bu değil. Bu transferin gerçekleşmesi için ona desteğimizi gösterdik ve büyük paralar istemedik."