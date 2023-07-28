Acun Ilıcalı'dan Finansal Fair Play açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, kulübün Finansal Fair Play konusunda problem yaşamadığını belirterek, "Taraftarlarımızın Finansal Fair Play konusunda endişelendiklerini duyudum. Bir sorunumuz olmadığını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 17:11
Acun Ilıcalı'dan Finansal Fair Play açıklaması
Abone Ol google-news

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de Benjamin Tetteh ile yollar ayrıldı. 

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı, Ganalı golcünün isteğiyle yolların ayrıldığını, Finansal Fair Play sorunu yaşamadıklarını açıkladı.

NTV Spor'un derlediği habere göre, Hull Daily Mail'e konuşan Ilıcalı, şu sözleri kaydetti:

"Son birkaç gündür taraftarlarımızın Finansal Fair Play konusunda endişelendiklerini duyudum. Bir sorunumuz olmadığını söylemek isterim. Tetteh'in ayrılmasının bununla hiçbir ilgisi yok. Kendisini etkileyen bazı sorunlar nedeniyle ayrılmak ve Fransa'ya gitmek istedi. Tetteh için küçük bir miktar para alacağız ama mesele bu değil. Bu transferin gerçekleşmesi için ona desteğimizi gösterdik ve büyük paralar istemedik."


hull city acun ılıcalı İngiltere Championship

İlgili Haberler

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı: 'Premier Lig için köprüyüz'

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı: 'Premier Lig için köprüyüz'
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan transfer açıklaması
Acun Ilıcalı: 'Berabere bitmesi gönlümden geçiyordu'

Acun Ilıcalı: 'Berabere bitmesi gönlümden geçiyordu'

En Çok Okunan Haberler