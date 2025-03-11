Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama: 'İnsanlar, Galatasaray yönetimiyle dalga geçti'

Yayınlanma: 11.03.2025 - 23:50

Güncelleme: 11.03.2025 - 23:50

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV 100'de Ersin Düzen'e konuştu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Yoğun gündem geçiriyoruz. Futbol takımımız sezona yavaş başlasa da şu anda iyi bir noktada. Camia olarak kenetlendik. Başarılı olmak istiyoruz. Çocukken aşık olduğum, çok maçına gittiğim, yanında olduğum takımımın bir yöneticisi olmak benim için bir gurur. Benim küçüklüğüm o kadar çok Fenerbahçe anısı ile dolu ki...

Ben 20 yıldan fazladır tek karar vericiyim kendi işimde. Burada kararı tek veren kişi ben değilim. İlk zamanlarımı yaşıyorum diyebilirim ama bu kadar iyi bir yönetimle buluşacağımı düşünmüyordum. Böyle bir Fenerbahçe yönetiminde bulunmaktan gurur duyuyorum."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

"Rangers'la ilk maçta hayal kırıklığı yaşadık. Şanssızlık da vardı. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Bizim için çok kötü bir skor oldu. Ben rövanş maçından ümitliyim. Rangers'dan daha güçlü bir takımız. Ben Mourinho'ya 'Erken gol atarsak işler değişir.' dedim. O da 'Erken gol atmamız sorun değil' dedi. Belli ki kafasaında farklı bir plan var.

Bizim açımızdan Avrupa'daki istikrarımız bence önemli. Yine güzel bir yere geldik. Yine martta oynuyoruz. Gurur verici. Herkes perşembeye konsantre şu anda."

"TÜRKİYE'YE AŞIK OLDU"

"Mourinho bence Türkiye'ye aşık oldu diyebilirim. Ülkemizi çok seviyor. Keyfi yerinde, bizimle olmaktan mutlu. Gelmeden önce Galatasaray ile oynadığımız maçı seyretmişti. Djiku'nun neden atıldığını anlamamıştı. O zaman da söylemiştik hakemler konusunda sıkıntı olduğunu söyledik. Ondan sonraki görüşmemizde şaşırdığını söyledi. Hakem performanslarının kötü olduğunu ve hazır olması gerektiğini söyledik. Çok şaşırdı şaşkın gözlerle seyrettiği gerçeği var. Çok haksız bulmuyorum. Türk futbolunda hakemlerle ilgili ciddi soru işaretleri var. Onun dışında Türkiye'ye her geçen gün adapte oluyor."

"ALİ KOÇ FARKINI DİBİNE KADAR HİSSETTİM"

"Devre arasında nokta transferleri yaptık. Sadece Talisca için 30 tane video konferans yapmışımdır. Arapça konuşmama az kalmıştı yani. 1 ay gecikti transfer. Skriniar'da Ali Koç farkını dibine kadar hissettim. O transfer Ali Koç'un başarısıdır. 1.5-2 günde biz o transferi bitirdik mesela."

"CİDDİ BİR RAKAM TEKLİF ETTİLER"

"Diego Carlos, çok önemli bir transfer. Fazlasını da almıştık aslında. İyi oynuyor diye övdüğüm Maximin'e İtalyan lideri talip oldu. Bu oyuncu Türkiye'de değil miydi, transfer teklifi aldı, aldığı takım Napoli. Osimhen'in eski takımı yani. Napoli, günlerce bizi baskı altına altı ve ne istiyorsanız yapalım dediler. Ciddi bir rakam teklif ettiler. Onun gideceğini düşünerek Mimovic'i aldık. Mario ve Okan'dan bana geldi. Başkanımıza söyledim ve o da inandı. O transferi de bitirdik. O transferde de uçağı yoldan döndürdük. Çocuk bizi bir duydu, "Ne Fenerbahçe mi!" dedi. Bu yüzden gurur duyuyorum. Başka bir takıma gidiyordu. Fenerbahçe varsa ben gitmem dedi. O süreç de güzel geçti. Güzel transferler yaptık."

"TEKLİF OLDUĞU DOĞRU"

"Cenk Tosun için teklif olduğu doğru. Gidiyor diyemem. Cenk, kaliteli bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Cengiz Ünder'in Amerika'da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Üzülerek, kabul etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum geçerli. Sezon sonuna kadar kiralık olabilir."

"SÖZLÜ KONUŞTUK"

"Yusuf Akçiçek için sözlü konuştuk. İngiltere Premier League'den bir takımın sportif direktöründen mesaj geldi Anderlecht maçından sonra, 'Şu an 20 milyon oldu.' Diye. Tabii bir de pound yazmış. Bizim satmayı düşündüğümüz bir oyuncu değil."

"BU SEVK NİYE OLDU ŞAŞKINIM"

"Bu son sevki hiç anlamadım. Başından geçen bir olayı anlatıyor Mourinho dış basına. Bunu niye sevk oldu şaşkınım. Kimseye iftirada bulunmamış. Onu anlamadım. Jose Mourinho kaba bir laf etti deselerdi derbi sonrası bunun bir tutar tarafı var. Ama maalesef Galatasaray tarafı olayları bir yere taşıma derdinde. Ben Barış Alper için Sivas maçında çok üzüldüm. Galatasaraylı bir yorumcu Rey Manaj için deport edilsin diye konuşma yaptı. Yunus çıktı ve belki uzun süre oynayamacak dedi Barış Alper için. Sonra Barış Alper bir hafta sonra sahaya çıktı."

"BU ADAMI HİÇ Mİ ARAŞTIRMADINIZ?"

"Mourinho maymun gibi zıplıyorlar dediği zaman ırkçılık yapmıyor bu belli. Bu adamı hiç mi araştırmadınız? Kariyerini görmediniz mi? Türk hakeme sitem etti diye ceza almış. Niye başka hakemlere tehdit yapıldığında bunları raporlarına yazmıyorlar."

"İNSANLAR GALATASARAY YÖNETİMİYLE DALGA GEÇTİ"

"O gün de uyardım Avrupa'ya taşımayın diye, insanlar Galatasaray yönetimiyle dalga geçti. Hiç destek gördün mü sen? Bir kişi çıktı mı? Futbolcular destek çıktı, bir kişi ırkçı dedi mi? Mourinho hiç "siz Türkler" demiyor. Futbolla ağır eleştiriler yapıyor, bir zahmet yapsın. Aynı eleştirileri biz de yapıyoruz. Buradan nasıl ırkçılık çıkıyor? Yabancı VAR geldiğine göre bu ülkede, demekki bu ülkede hakemlik sorunluymuş."

"GALATASARAY NE İSTİYOR BEN BİLMİYORUM"

"Fenerbahçe - Rize maçında 2 tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kartı gören Ghezzal küfür ettiğini kendisi kabul ediyor. Açıklama yaptıkları maçta hakem hatası 11 hakem yorumcusuna göre de yok. Galatasaray yabancı hakem konusunda ne istiyor ben bilmiyorum. Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum ama Galatasaray'ın ne istediğini bilmiyorum."

"DURUMA GÖRE POZİSYON ALIYORLAR"

"VAR'daki hakemi yabancı isteyen, yerli mi ister orada? Bu açıklamayı yapan takım, yabancı VAR istemişsin, hırsız diyorsun. Duruma göre pozisyon alıyorlar. Ben iyi kötü kendimi zeki bilirim. Galatasaray'ın ne istediğini anladıysam Arap olayım."

"BİZİM DURUŞUMUZ EN BAŞINDA BERİ BELLİ"

"Vincic'i Osimhen'e sordular, 'Gayet iyiydi' dedi. Okan Buruk beğenmedi mesela... Bizim görüşümüz, şampiyonluğa oynayan takımların lig sonuna kadar maçlarını yabancı hakem yönetmesi. Biz yabancı hakem istiyoruz, bizim duruşumuz en başından beri belli"

"BİZİM KAFAMIZDA TİLKİ DÖNMÜYOR"

"Galatasaraylı yöneticiler hiç 'Bizim lehimize hata oldu.' dedi mi? Ben Trabzonspor maçından sonra bunu açıkça söyledim. Bizim kafamızda tilki dönmüyor, ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Lehte hata istemiyoruz, adalet istiyoruz. Yerli hakemlerin baskı altında kaldığını düşünüyoruz, bu yüzden yabancı hakem istiyoruz. Derbide yabancı hakem geldi, güzel bir maç yönetti ve gitti. Herkes açıklama yaptı, Beşiktaş ve Trabzonspor da beğendi. Hatta Osimhen bile beğendiğini söyledi. Yabancı hakemi tek beğenmeyen kişi Okan Hoca."