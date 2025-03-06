Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşmişti: Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan derbi iddiası!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 20:34

Güncelleme: 06.03.2025 - 20:37

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

"HAKEM KONUSUNDA BİR İSTEK GELİYOR"

TRT Spor'a konuşan Ilıcalı, kupa maçıyla ilgili dikkat çeken iddiada bulundu.

Acun Ilıcalı'nın sözleri şu şekilde:

"Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Kadıköy'de olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye iddiamız yok. Bizim amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakem yönetmesini diliyorum. 3 kulvarda da iddialıyız."