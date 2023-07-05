Acun Ilıcalı'dan Galatasaray - Hull City paylaşımı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 01:25

Güncelleme: 05.07.2023 - 01:25

Galatasaray'ın Hull City ile oynayacağı dostluk maçı öncesi Acun Ilıcalı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tam 73 yıl önce oynanan Galatasaray - Hull City maçına ait bir görselle birlikte, "73 yıl sonra büyük rövanş" sözlerini kullandı.

İşte o paylaşım: