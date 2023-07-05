Acun Ilıcalı'dan Galatasaray - Hull City paylaşımı
Acun Ilıcalı, Galatasaray'la oynayacakları dostluk maçı öncesi paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Hull City ile oynayacağı dostluk maçı öncesi Acun Ilıcalı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tam 73 yıl önce oynanan Galatasaray - Hull City maçına ait bir görselle birlikte, "73 yıl sonra büyük rövanş" sözlerini kullandı.
İşte o paylaşım:
73 yıl sonra büyük rövanş :)— Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 4, 2023
“Galatasaray-Hull City” karşılaşması bu akşam 19.45’te canlı yayınla @tv8’de.. pic.twitter.com/kRiqwqcWMe
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