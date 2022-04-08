Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 500 taraftarı 5 günlüğüne Türkiye'ye tatile getireceğini açıkladı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan hayranlarına büyük bir jest geldi.
Ilıcalı, çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu.
İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama:
"Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız."
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