Acun Ilıcalı'dan Hull City taraftarına jest

08 Nisan 2022 Cuma, 17:07

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan hayranlarına büyük bir jest geldi.

Ilıcalı, çekilişle belirlenecek 500 Hull City taraftarını 5 günlüğüne Antalya'ya tatile getireceğini duyurdu.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklama:

"Birlikte harika bir beş gün geçireceğimiz, eğleneceğimiz ve Covid sonrası ferahlayacağımız bir otele gideceğiz. Gelip Türkiye'de misafirimiz olacaksınız."